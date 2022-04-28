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جوتيريش: مجلس الأمن فشل فى مساعيه لإنهاء الحرب الأوكرانية

الخميس، 28 أبريل 2022 08:14 م
جوتيريش: مجلس الأمن فشل فى مساعيه لإنهاء الحرب الأوكرانية جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن الإخفاق في منع اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "دعني أكون واضحا، فشل مجلس الأمن في فعل كل ما بوسعه لمنع هذه الحرب وإنهائها، ويشكل ذلك مصدر خيبة الأمن والإحباط والغضب.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يثق بإمكانية إصلاح مجلس الأمن الدولي في المستقبل المنظور، لافتا إلى أنه أجرى مع فولوديمير زيلينسكي مناقشات مكثفة لمناقشة الوضع في مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف، واصفا إياه بأنه أزمة داخل أزمة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه ناقش مع الرئيس الأوكرانى سبل المضي قدما لإجلاء آخر القوات الأوكرانية المحاصرة داخل مصنع الصلب الضخم "آزوفستال" والمدنيين الذين تقول حكومة كييف إنهم موجودون هناك، متابعا: نفعل كل ما بوسعنا لإجلاء الناس من آزوفستال، ولافتا إلى أنه لن يكشف عن تفاصيل أو موعد عملية الإجلاء المحتملة بغية منع إفشالها.


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