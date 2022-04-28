جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن بمنطقة مصر القديمة، وتم نقل الجثة الي المشرحة وتحرر محضر بالواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة مصر القديمة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وكشفت المعاينة ظهور طعنات بسلاح أبيض في الجسد ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف تفاصيل الحادث.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لكشف ملابسات الواقعة.