جامعة أسيوط: نجاح فريق بمستشفى القلب فى إجراء عملية جراحية دقيقة لعضو هيئة تدريس

أسيوط - فريق المحافظات

أثنى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على انفراد القطاع الطبى بجامعة أسيوط بمختلف تخصصاته فى إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة بنجاح منقطع النظير، وذلك عبر مختلف مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة.

وهو ما يأتى نتيجة للطفرة الطبية غير المسبوقة والتى شهدتها المنظومة الطبية بالجامعة بفضل ما تملكه من كوادر بشرية متميزة من الأطباء والكوادر العلمية المتخصصة، بالإضافة إلى ما تضمه من إمكانيات طبية وأجهزة متقدمة تواكب المقاييس العالمية تجعلها قادرة على تقديم خدمة علاجية وجراحية متقدمة فى أشد الحالات خطورة وتعقيداً.

وفى السياق ذاته، أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق جراحى بمستشفى القلب الجامعى فى إجراء عملية جراحية ناجحة لإصلاح انشطار بالشريان الأورطى لعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة أسيوط يبلغ من العمر 46 عاما، حيث كان يعانى المريض من آلام شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر، مشيداً بما تملكه مستشفى القلب الجامعى من إمكانيات طبية متقدمة وكوادر بشرية على أعلى مستوى من التميز وما شهده قسم جراحة القلب والصدر من طفرة طبية ومن أعمال التطوير والتى ساهمت فى نجاح إجراء مثل هذه العمليات الجراحية المعقدة والتى يرجع الفضل فى ذلك إلى الدكتور أحمد المنشاوى أستاذ جراحة القلب والصدر ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للنهوض بمستشفياتها الجامعية و الارتقاء والتحسين المستمر لخدماتها الطبية والعلاجية المقدمة، مشيدا بقسم جراحة القلب والصدر ونجاحه فى إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة، والذى ينضم إلى الخدمات الطبية المتميزة التى تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لكافة المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.

وحول تفاصيل الحالة كشف الدكتور حسام العربى مدير مستشفى القلب الجامعى أن الحالة كانت تعانى من الآلم شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر وبعد إجراء الفحوصات تحت إشراف الأطباء بقسم أمراض القلب تبين أن المريض يعانى من انشطار بالشريان الأورطى مع عدم استقرار الحالة الصحية، وعلى الفور تم تجهيز المريض للدخول إلى عمليات بشكل عاجل وطارئ واستغرقت العملية 6 ساعات.

وأشار الدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن الفريق الجراحى ضم الدكتور أحمد حمد طه أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد فاروق عبد الحافظ مدرس جراحة القلب والصدر والدكتور عمرو إبراهيم مدرس جراحة القلب والصدر، وطبيب محمد ربيع مدرس مساعد بقسم جراحة القلب والصدر وطبيب أحمد جاد الله معيد جراحة القلب والصدر وأطباء التخدير بقيادة الدكتور هانى مصطفى استشارى التخدير والرعاية المركزة، مشيرا إلى نقل المريض إلى الغرفة الخاصة به بعد استقرار الحالة الصحية له.