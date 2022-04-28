جامعة أسيوط تُعلن عن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حاجة الجامعة لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة طبقاً لأحكام القانون رقم 81/2016، وذلك لتلبية احتياجات الجامعة من كافة القيادات من المؤهلين لذلك، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية، موضحاً أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الوظائف المعلن عنها تأتى فى إطار ما أولته إدارة الجامعة خلال الثلاث سنوات الماضية من اهتماما كبيرا بتطوير الهيكل التنظيمى والوظيفى للجامعة لما يمثله من ركيزة أساسية فى تحقيق رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمى ، والاستخدام الأفضل للموارد وتحقيق التناغم والتناسق بين الوحدات الإدارية المختلفة، مشيراً إلى أن تلك التعديلات تضمنت استحداث وتعديل تبعية بعض الإدارات فى قطاع رئيس الجامعة؛ من خلال إنشاء "الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة" وهى من الإدارات النوعية والمميزة والمستحدثة فى عدد قليل من الجامعات المصرية وذلك بما يتفق مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى وبإجراءات معتمدة بموافقة رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة.

وكشف رئيس جامعة أسيوط أنه بناء للهيكل الجديدة لإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة فيترأسه منصب رئيس الإدارة المركزية والذى يعمل تحت قيادته 4 إدارات عامة وهى مكتب رئيس الجامعة بالقاهرة، و المكتب الفنى وخدمات المواطنين والادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ، وهو ما استلزم الإعلان اليوم عن حاجة الجامعة لشغل الوظائف الشاغرة من الهيكل الجديد والتى تضمنت وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمكتب، وكذلك 2 من مديرى العموم وهما مدير عام المكتب الفنى ومدير عام خدمات المواطنين خدمات المواطنين.

وأوضح شوكت صابر أمين عام الجامعة أنه على الراغبين فى التقدم مراجعة الشروط المطلوبة للترشح والمعلنة على بوابة الوظائف.

على أن يجتاز جميع المتقدمين الاختبارات المقررة لهم، أما بخصوص المستندات المطلوبة من المتقدم فهى تتضمن بيان حالة وظيفية متضمناً مؤهلاته العلمية وتاريخه الوظيفى وآخر تقريرين تقويم أداء، وبيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته، واقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم لها وفقاً لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى فى شأن مقترح التطوير، على أن يقدم الطلب للأمانة الفنية للوظائف القيادية فى موعد غايته شهر من تاريخ النشر الذى تم اليوم فى 28 أبريل وحتى 28 مايو 2022.