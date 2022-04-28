جامعة أسوان تحصد المركز الأول على مستوى جامعات مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية ان مؤسسة التايمز البريطانية أعلنت الأربعاء عن النسخة الرابعة من تصنيف “THE Impact Ranking” للعام 2022 والمعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحصلت جامعة أسوان على أفضل تصنيف لها ولأي جامعة مصرية منذ إطلاق اول نسخة من هذا التصنيف في 2019، حيث حصلت على المركز 67 على مستوى الجامعات العالمية.

والجدير بالذكر انه للعام الثاني على التوالي تأتي جامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث جاءت في تصنيف العام الماضي في المركز 95 وجاء ترتيب جامعة أسوان لهذا العام كالتالي:

الترتيب 67 على مستوى العالم وبهذا التصنيف تحقق جامعة أسوان المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية

والمركز 24 من حيث مؤشر القضاء التام على الجوع SDG2

المركز 301-400 من حيث مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية SDG3

المركز 201-300 من حيث مؤشر التعليم الجيد SDG4

المركز 301-400 من حيث مؤشر المساواة بين الجنسين SDG5

والمركز 7 من حيث مؤشر طاقة نظيفة وبأسعار معقولة SDG7

والمركز 301-400 من حيث مؤشر الحد من أوجه عدم المساواة SDG10

والمركز 48 من حيث مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة SDG11

والمركز 98 من حيث مؤشر العمل المناخي SDG13

المركز 53 من حيث مؤشر عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG17.

واضاف الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي مدير مكتب التصنيف، أن جامعة أسوان منذ اليوم الأول أخذت على عاتقها مسؤولية العمل بشكل دؤوب على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. وكرست الجامعة في سبيل تحقيق ذلك الهدف كامل طاقاتها وامكانياتها المتاحة لتوفير جميع السبل لتعليم جيد وضمان حصول الجميع عليه بلا تمييز. والقضاء على جميع اشكال التمييز وعدم المساواة وغيرها من اهداف التنمية المستدامة.

واوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي مدير مكتب التصنيف، أن دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظهر جليا من خلال ظهورها للعام الرابع على التوالي في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا وهو يقيس مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد.

ويعتمد التصنيف على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كأحد مؤشرات النجاح في النهوض بدور الجامعة في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

كما تقدم الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي مدير مكتب التصنيف الدولي بالتهنئة الى الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و العاملين بالجامعة والطلاب ولجميع منتسبي جامعة أسوان. ويعد هذا الانجاز الفريد هو نتاج تضافر جهود الجميع بالجامعة والدعم المستمر من ادارة الجامعة العليا في سبيل رفعة وتقدم جامعتنا العريقة.