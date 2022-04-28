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توافق ألمانى ـ يابانى على اتخاذ موقف حازم من الحرب على أوكرانيا

الخميس، 28 أبريل 2022 03:15 م
توافق ألمانى ـ يابانى على اتخاذ موقف حازم من الحرب على أوكرانيا فوميو كيشيدا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك توافق ألماني ـ ياباني على اتخاذ موقف حازم من الحرب على أوكرانيا.

 

وتعهد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان بوقف استيراد الفحم الروسي في أقرب وقت ممكن ، وقال رئيس وزراء اليابان: سنأخذ بالاعتبار ما يمكن فعله لأوكرانيا ضمن ما يسمح به القانون الياباني.

 

وتابع رئيس وزراء اليابان: اتفقت مع أولاف شولتز المستشار الألمانى على رفض أي تغيير في الوضع القائم في بحر الصين الجنوبي.

 

وفى وقت سابق، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين على غرار ما حدث في سوريا وإمداد المعارضة السورية بالأسلحة.

 

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم الخميس "أوجه التشابه مع القصة السورية واضحة للعيان، عندما بيعت الأسلحة، التي قدمها الغرب إلى ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، بكميات كبيرة في السوق السوداء وسقطت في أيدي إرهابيي تنظيم "داعش" المحظور في روسيا الاتحادية.


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