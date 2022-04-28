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"تنظيم الاتصالات" يعلن مواعيد عمل منافذ الاتصالات وبدء العمل بالمواعيد الصيفية

الخميس، 28 أبريل 2022 11:50 ص
"تنظيم الاتصالات" يعلن مواعيد عمل منافذ الاتصالات وبدء العمل بالمواعيد الصيفية جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، وبدء العمل بمواعيد العمل الصيفية لتكون كالتالي:
 
أول أيام عيد الفطر: اجازة لكافة منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.
 
واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:
 
• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
 
• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.
 
• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً. 
 
وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

تنظيم الاتصالات

شركات المحمول

منافذ الاتصالات

مواعيد عمل

عيد الفطر

المواعيد الصيفية

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