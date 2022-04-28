"تموين الإسكندرية": غرفة عمليات حتى نهاية عيد الفطر وتكثيف الحملات الرقابية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين بالإسكندرية للإعلام، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة محمد سعد الله وكيل الوزارة أتمت استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك على عدة محاور رئيسية، وقد تشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية الفرعية والمنعقدة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار فى بيان صادر اليوم أنه تم تشديد الرقابة و المتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء اجازات عيد الفطر و أن تقسم اجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء اجازة العيد و ان يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم و حصة يومين مقدما.

وكذلك متابعة الأسواق يتم تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية و مسائية لأحكام الرقابة و التأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية و إعلان الاسعار و حمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية ،ومتابعة فعاليات مبادرة العيد فرحتنا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى،و محافظ الإسكندرية و التى تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الغذائية و الغير غذائية المتعلقة بالعيد و متابعة الرقابة التموينية عليها للتأكد من مدد الصلاحيات و الاعلان عن الأسعار و جدية التخفيضات المقدمة.

كما أكد على المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية و هى المجمعات الاستهلاكية و البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية و سلاسة صرفها للمواطنين و التأكد من توافر السلع التموينية.

وبالنسبة المجمعات باعتبارها أكبر سلسلة تسويقية حكومية ،أكد أنها تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى 30% ،حيث يتم عرض كميات من اللحوم و الدواجن و الاسماك الطازجة و الاسماك المملحة بمناسبة عيد الفطر بالاسعار الآتية:

بالنسبة اللحوم

لحوم سودانى سعر الكجم 95 جنيها

لحوم مجمدة سعر الكجم 80 جنيها

الدواجن

دواجن وزن كجم بسعر 48 جنيها

الاسماك المملحة

رنجة الكجم بسعر 45 جنيها

بالإضافة لتوافر الزيوت و السمن و المكرونة و الارز و السكر و البيض و الخضر و الفاكهة بأسعار تنافسية طبقا للصنف

وبالنسبة لكحك العيد جاءت أسعارها

عبوة كجم بسعر 95 جنيها

عبوة كيلو و نصف بسعر 140 جنيها