تكثيف حملات المتابعة والرصد لإزالة أى تعديات على الأراضى فى أسيوط خلال أجازة العيد

أسيوط - فريق المحافظات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات المتابعة والرصد الميدانى خلال أيام عيد الفطر المبارك لأى مخالفة سواء تعديات على الأراضى الزراعية أو بناء عشوائى بدون ترخيص أو التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وإزالتها فوراً فى المهد وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضى.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتحويل أى مخالفة للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون خلال الأجازات مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو إهمال أو تقصير فى العمل دون تقصير أو تعاون على أن يتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ 9 حالات إزالة الفورية لحالات بناء على الأراضى الزراعية ومخالفات لقانون البناء بمراكز الفتح وساحل سليم وديروط وأسيوط وحى شرق بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدى على أرض زراعية بقريتى منقباد وبهيج التابعة لمركز أسيوط، وإزالة تعدى على مساحة 12 سهم بحوض الجنينة بزمام قرية بنى مر، وآخرى بجزيرة الواسطى القبلية التابعة لمركز الفتح، و هدم السور المقام على الترعه الابراهيميه بجوار المشتل بالمدخل الجنوبى لمدينة ديروط بالمخالفه للقانون ، وإزالة فورية على أرض زراعية بالكودية التابعة لمركز ديروط ، وإزالة حالة بمركز ساحل سليم، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بقرية نزلة مصطفى التابعة لديروط الشريف لصب سقف الدور الثالث العلوى على مساحة 100 متر، فضلاً عن إزالة حالة لمخالفة بناء بمنطقة تقسيم الامريكان بحى شرق، وذلك بالتنسيق وبمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وحسنى درويش رئيس مركز أسيوط وأيمن محروس رئيس حى شرق ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولى إدارات الخدمات وقسم الإشغالات ومسئولى حماية الأراضى والجمعيات الزراعية والبيئة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.