تعليم كفر الشيخ يكرم الطالبة المثالية على الجمهورية والحاصلين على مراكز متقدمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب والمعلمين الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقات الأنشطة التي تنظمها التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها الشكر لأسر المكرمين، متمنياً لهم مزيدا من التوفيق والنجاح، بحضور محمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، وحموده يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية.

كرم وكيل الوزارة، الطالبة جنات أحمد سعيد بمدرسة الجمهورية بإدارة فوه التعليمية الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التلميذة المثالية، وكرم فريق الوعي القومي والاجتماعي المكون من الطالبة رقية ممدوح القطب الله، والطالب لوجين محمود دياب بمدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بنات بادارة بلطيم التعليمية، الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الوعي القومي والاجتماعي، كما كرم أمل محمد أبو عريضة، معلمه بمدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بنات بادارة فوه التعليمية الحاصلة على المركز السابع على مستوى الجَهورية في مسابقة الرائد المثالي.