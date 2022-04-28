تعليم الكبار تعلن محو أمية قرابة 176 ألف مواطن بقرى حياة كريمة.. صور

كتب محمود طه حسين

أعلنت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار نتائج مشاركتها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، موضحة أنه في إطار حرص الهيئة على المشاركة في المبادرات الرئاسية؛ ومنها مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في القرى، شاركت الهيئة في المبادرة فيما يخص تقديم خدمات محو الأمية للمواطنين بقرى حياة كريمة وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعي المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى ونشر التعليم.

وأوضحت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن الإحصاءات تشير إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار استطاعت محو أمية (102,191) مواطنًا خلال العام المالي 2020/2021، ثم استطاعت محو أمية (74,235) مواطن في النصف السنوي الأول للعام 2021/2022، بقرى حياة كريمة.