تعرف على نشاط موانئ البحر الأحمر وتداول البضائع اليوم

البحر الأحمر- عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 5187 طن بضائع عامة متنوعة و388 شاحنة و60 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 18 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة و151 شاحنة و6 سيارات، كما بلغت حركة الواردات تداول 1987 طن بضائع عامة ومتنوعة و 237 شاحنة و 54 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 78 شاحنة بحمولة 1450 طن بضائع عامة ومتنوعة و 49 سيارة ملاكي و 28 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد 29 شاحنة بحمولة 480 طن بضائع عامة ومتنوعة و31 شاحنة فارغة وتم مغادرة السفينة امل بعدد 93 شاحنة بحمولة 2241 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 ملاكي و11 شاحنة فارغة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 3 شاحنة بحمولة 67 طن بضائع عامة و 5 ملاكي و68 شاحنة فارغة وتصدير67 شاحنة بحمولة 959 طن بضائع عامة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 678 راكب بموانيها.