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تعرف على سر الفسيخ من أمانى الغزناوى بنت محافظة بورسعيد.. فيديو وصور

الخميس، 28 أبريل 2022 07:17 م
تعرف على سر الفسيخ من أمانى الغزناوى بنت محافظة بورسعيد.. فيديو وصور سر الفسيخ من أمانى الغزناوى
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، مع سيدة تقوم بصناعة الفسيخ وبيعه في محافظة بورسعيد وعدد من المحافظات الأخري.

اشتهرت أماني الغزناوي، في محافظة بورسعيد ببيع الأكلات البحرية وتسويتها بطريقة مميزة، كما أنه مع إقبال موسم الأسماك المملحة مثل شم النسيم وعيد الفطر المبارك، تقوم بتصنيع الفسيخ بأشكاله وأنواعه المختلفة.

وقالت أماني الغزناوي، أنها تستعد لهذا الموسم قبلها بعدة أيام تقوم فيها بشراء السمك الطازج على ألا يكون وضع عليه ثلج، فالثلح مع التمليح تصبح السمك "ناشفه" وغير جيدة المذاق والطعم والملمس.

وأضافت، أنها بدأت رحلة عملها بعد تخرجها بحوالي 8 سنوات لتبدأ بتسوية الأكلات البحرية والأسماك، وبعد ذلك تصنيع الفسيخ والأسماك المملحة.

وأشارت إلى أن السمك المراد تمليحه لابد أن يكون بوري كبير وليس نوع آخر كالطوباره وغيرها وهذا الأفضل، موضحه أنه يتم وضعه في ملح خشن معين وبطريقة ترتيب عكسية بين الأسماك وبعضها البعض.

الفسيخ-داخل-الملح
الفسيخ داخل الملح

 

الفسيخ-في-الملح
الفسيخ في الملح

 

الفسيخ
الفسيخ

 

تعبئة-الفسيخ_2
تعبئة الفسيخ

 

تقليب-الفسيخ_1
تقليب الفسيخ

 

تنسيق-الفسيخ
تنسيق الفسيخ

 

زلغانه-مملحه
زلغانه مملحه

 

سردين-مملخ
سردين مملخ

 

فسيخ-أماني-الغزناوي
فسيخ أماني الغزناوي

 

الفسيخ-الطازج
الفسيخ الطازج

 


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الفسيخ

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