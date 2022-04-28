تسجيل دخول وخروج 16 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التداول .
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن .
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
تسجيل دخول وخروج 16 سفينة بموانئ بورسعيدالخميس، 28 أبريل 2022 02:42 م
ميناء بورسعيد - ارشيفية
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التداول .
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