اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 03:26 م
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تسجيل دخول وخروج 16 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس، 28 أبريل 2022 02:42 م
تسجيل دخول وخروج 16 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التداول .

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول  سفينتين  حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن .

 كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة  سفينة  .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .



 


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