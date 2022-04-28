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تراجع اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-4-2022

الخميس، 28 أبريل 2022 11:15 ص
تراجع اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-4-2022 يورو
كتبت ريهام الباشا

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تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28-4-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، وسجل فى البنك الأهلى 19.34 جنيه للشراء، و19.55 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.55 جنيه للشراء، و19.74 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.33جنيه للشراء، و19.57 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.52 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل، انخفضت العملة الأوروبية "اليورو" أمام نظيرتها الأمريكية "الدولار"، اليوم الخميس، دون مستوى 1.05 دولار، وذلك للمرة الأولى فى نحو 5 سنوات.
 
ووفقا لـ"روسيا اليوم"، بحلول الساعة 08:47 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو دون مستوى 1.05 دولار، بعد أن كانت قد أنهت تعاملات الجلسة السابقة عند 1.0555 دولار.
 
وبذلك تكون العملة الأوروبية قد انخفضت دون مستوى 1.05 دولار للمرة الأولى منذ شهر أبريل 2017.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.52 جنيه للشراء.
 
19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.34 جنيه للشراء.
 
19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.34 جنيه للشراء.
 
19.55 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.33 جنيه للشراء.
 
19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.32 جنيه للشراء.
  
19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.34 جنيه للشراء.
 
19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.64 جنيه للشراء.
 
19.76 جنيه للبيع.

 


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