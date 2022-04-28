تراجع اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-4-2022

وفى سياق متصل، انخفضت العملة الأوروبية " اليورو " أمام نظيرتها الأمريكية " الدولار "، اليوم الخميس، دون مستوى 1.05 دولار، وذلك للمرة الأولى فى نحو 5 سنوات.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، بحلول الساعة 08:47 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو دون مستوى 1.05 دولار، بعد أن كانت قد أنهت تعاملات الجلسة السابقة عند 1.0555 دولار.

وبذلك تكون العملة الأوروبية قد انخفضت دون مستوى 1.05 دولار للمرة الأولى منذ شهر أبريل 2017.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 19.52 جنيه للشراء. 19.52 جنيه للشراء.

19.62 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.34 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 19.34 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 19.33 جنيه للشراء.

19.57 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 19.32 جنيه للشراء.

19.57 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.34 جنيه للشراء.

19.57 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.64 جنيه للشراء.

19.76 جنيه للبيع.