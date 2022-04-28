اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 04:48 ص
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تخصيص قطعة أرض بقرية إقفهص لإنشاء محطة صرف فى بنى سويف

الخميس، 28 أبريل 2022 04:00 ص
تخصيص قطعة أرض بقرية إقفهص لإنشاء محطة صرف فى بنى سويف محطة صرف صحى
بنى سويف هانى فتحى

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قال حمادة راضى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إن العمل مستمر داخل الوحدات القروية لتجهيز الأراضى والخطط المقترحة لإنشاء مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف حمادة راضى، قيام مجلس قروى إقفهص بمعاينة قطعة أرض بقرية نزلة البرقي بهدف تخصيصها لإنشاء محطة صرف للقرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، بضرورة التنسيق المتكامل وسرعة فحص شكاوي المواطنين والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والوقوف على متطلبات القرى وحصرها ووضع آليات لرفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.


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