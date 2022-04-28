تحقيقات ضبط نشالة بالموسكى: "ساعدتها خفة الأيد ونفذت 3 جرائم سرقة"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الموسكى الجزئية، أن المتهمة بسرقة المواطنين فى دائرة القسم اعترفت تفصيليا بجرائمها، مؤكده أنها تستغل انشغال المواطنين في الشوارع وتسرقهم، معتمدة على خفة يدها في تنفيذ جرائمها، وإعترفت بارتكاب 3 حوادث سرقة بأسلوب النشل.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وبدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكى، تمكنت من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (مبلغ مالى - صورة بطاقة رقم قومى باسم إحدى السيدات - سلاح أبيض "مشرط طبى") وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "النشل" عقب قيامهما بقطع حقيبة المجنى عليها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها، وأمكن التوصل للمجنى عليها.

وبتطوير مناقشة المتهمة أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وتم بإرشادها ضبط متعلقات خاصة بالمجنى عليهم بمسكنها كما اعترف بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.