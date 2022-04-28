بنك مصر يشترى أسهم ببنك القاهرة بـ7مليارات جنيه ويرفع حصته إلى 100%

كتب هانى الحوتى

أعلن بنك القاهرة ، شراء بنك مصر عدد 1.1 مليار سهم بسعر 6.2 جنيه للسهم الواحد بقيمة 6.974 مليار جنيه لترتفع نسبة ملكية بنك مصر من 57.14% إلى 99.99%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

ويملك بنك مصر، حصص لمجموعات مرتبطة ببنك القاهرة، موزعة بين 14 سهم لشركة مصر كابيتال، ومثلهم لشركة مصر أبو ظبي.

وسبق أن واشترى بنك مصر حصصًا بشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البنك المصري لتنمية الصادرات عدد 107.6 مليون سهم بنسبة 6.3% من رأس مال الأولى، وحصة للمجموعة المرتبطة بنسبة 0.656%، وعدد 75.7 مليون سهم بنسبة 31.9% للثانية.

وفي المقابل خفض بنك مصر حصته بالشركة الدولية للتأجير التمويلي-إنكوليس من 3 ملايين سهم بنسبة 15.038% إلى 2.2 مليون سهم بنسبة 11.186%، وتخارج البنك من شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بعدما باع 44.8 مليون سهم بنسبة 5.021% من الشركة.