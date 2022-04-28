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بلينكن: واشنطن تدعم الحلفاء وتعمل على مساعدتهم على تنويع مصادر الطاقة

الخميس، 28 أبريل 2022 07:05 م
بلينكن: واشنطن تدعم الحلفاء وتعمل على مساعدتهم على تنويع مصادر الطاقة بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحلفاء وتعمل على مساعدتهم على تنويع مصادر الطاقة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح وتعد موردا غير موثوق، موضحا أن شركة غازبروم الروسية انتهكت العقود المبرمة مع بلغاريا وبولندا.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا لديها 12 كتيبة في محيط ماريوبول والتحرك يتم نحو الشمال والشمال الغربي، فيما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات الروسية تحرك عددا من الوحدات في محيط ماريوبول.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية دونيتسك الشعبية عن سقوط 5 قتلى و23 جريحا جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كيروفسكى فى مدينة دونيتسك، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

 

وأكدت وزارة الصحة في جمهورية دونيتسك على "تيليجرام" أن أربعة أشخاص قتلوا فورا جراء القصف الذي طال حي تيكستيلشيك في منطقة كيروفسكي، بينما فارق شخص آخر الحياة في سيارة إسعاف خلال نقله إلى المستشفى.

 

وذكرت الوزارة أن القصف أدى إلى إصابة 21 مواطنا بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى طفلين تعرضا لجروح متوسطة الخطورة.

 

ووفقا لوكالة دونيتسك للأنباء، طال القصف الأوكراني سوقين تجاريتين في المنطقة، ما أسفر عن نشوب حرائق فيهما.

 

وأعلن عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين عن تعليق حركة الترام بعدد من المسارات في منطقة كيروفسكي ومنطقة بيتروفسكي المجاورة.

 

وذكرت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، أن هذا القصف نفذ براجمات صواريخ "غراد".

 

 

 


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