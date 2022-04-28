بلينكن: نتوقع زيادة فى عدد الفارين من شرق أوكرانيا وجنوبها بسب القتال الدائر هناك

كتب أحمد عرفة

توقع أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، زيادة في عدد الفارين من شرق أوكرانيا وجنوبها بسب القتال الدائر هناك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين على غرار ما حدث في سوريا وإمداد المعارضة السورية بالأسلحة.

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم الخميس "أوجه التشابه مع القصة السورية واضحة للعيان، عندما بيعت الأسلحة، التي قدمها الغرب إلى ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، بكميات كبيرة في السوق السوداء وسقطت في أيدي إرهابيي تنظيم "داعش" المحظور في روسيا الاتحادية.