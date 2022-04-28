بعد صدور قرار جمهورى بتعيينه.. السيرة الذاتية لعميد طب أسنان القاهرة الجديد

كتب محمد صبحى

أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، رئيس جامعة القاهرة، صدور قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور هشام عبدالحكم، الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة



وفيما يلى ينشر اليوم السابع أبرز 10 معلومات عن عميد كلية الصيدلة الجديد: 1 - حصل الدكتور هشام عبد الحكم على بكالوريس طب الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة القاهرة.

2 -كما حصل على درجات الماجستير والدكتوراه من طب أسنان القاهرة.

3- حصل على دبلومة الدراسات العليا في تخصص الإدارة المحلية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

4 - أنتج العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية سواء على الصعيد المحلي والدولي، وعضو لجنة المحكمين لفحص الإنتاج العلمي للترقي لدرجتي أستاذ وأستاذ مساعد في فرع جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة القاهرة بموجب التشكيل المعلن بقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 197 في تاريخ 22/2/2020.

5 - حصل على البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد من هيئة الرقابة الإدارية.

6 - شارك في المؤتمر الدولي الرابع مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة في مجال التعليم، وفعاليات مؤتمر البحث العلمي بكلية الآداب جامعة القاهرة.

7 - حصل على برنامج نظم الإدارة الحديثة للمديرين من مركز إعداد القادة، ودورة إعداد المعلم الجامعي من معهد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاهرة.

8 - حصل على دورة تدريبية لإعداد المرشحين لمناصب عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة.

9- حصل على الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والدورة التثقيفية لإدارة أزمات التفاوض كلية الدفاع الوطني والدورة التثقيفية لصناع القرار كلية الدفاع الوطني، وذلك من أكاديمية ناصر العسكرية.

10- خاض برنامجا تدريبيا عن مهارات إعداد قادة المحليات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ومهارات إعداد قادة المستقبل، وتنمية مهارات صناع القرار.

وكان هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة غادة احمد عبدالباري بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدة لكلية الصيدلة لمدة 3 سنوات، كما هنأ الدكتور هشام عبد الحكم عبد القوي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب الأسنان لحين بلوغه السن القانونية المقررة، متمنيًا لهما المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير كلياتهم والنهوض بهما على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.