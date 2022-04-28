بتخفيضات 40 %.. محافظ بنى سويف يفتتح معرض أهلا بالعيد.. لايف وصور

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض "أهلاً بالعيد" الذي تقيمه المحافظة ضمن خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ، لتوفير احتياجات المواطنين من الملابس الجاهزة و السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال أيام العيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين في المواسم والمناسبات الدينية المختلفة.

ويشارك فى إقامة وتنظيم المعرض الغرفة التجارية والتموين، الشركة المصرية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، ومشروع الدواجن، المجلس القومي للمرأة، التعليم الفني، فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ومصنعي الصعيد للخضراوات ببياض العرب ، وذلك بالتوازي مع خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة وتتركز على التوسع في إقامة منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع على مستوى المراكز وتفقد المحافظ أقسام المعرض المقام خلف مبنى الصالون الأخضر بجوار حديقة النصر ، للاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والكعك والبسكوت وكافة السلع الغذائية الأساسية والملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال والمخللات بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وحرص المحافظ على تهنئة المواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واستمع إلى آراء المواطنين داخل المعرض عن جوده المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار كما تفقد المعرض الذي تقيمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية ، حيث يتم عرض المنتجات التي تم إنتاجها من خلال مجموعات السيدات التي تم تدريبها ضمن برنامج تنمية الأسرة والمرأة المعيلة الذي تم تنفيذه تحت رعاية محافظ بني سويف بقرى حياة كريمة ، وحاليا تم انشاء ورش عمل داخل مقر المنظمة لتدريب السيدات على انتاج الأحذية والشنط والملابس التي يتم بيعها بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادى الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة المعارض فضلا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات.



محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا بالعيد (1)



محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا بالعيد (2)



محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا بالعيد (3)



محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا بالعيد (4)