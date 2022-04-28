بايدن: لن نسمح لبوتين بالسيطرة على أوكرانيا وسنصادر كل ما يملكه المحيطون به

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن أصول وممتلكات الأثرياء الروس ستستخدم لتعويض أوكرانيا، موضحا أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا ولن نسمح لها بابتزاز العالم.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له بشأن الحرب الروسية الأوكرانية : لن نسمح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، متابعا: سنصادر كل ما تملكه الطبقة الثرية المحيطة بفلاديمير بونيم.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن دعم أوكرانيا مكلف لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن "تبقى على الحياد"، موضحا أن الممتلكات الروسية التي سيتم الاستحواذ عليها ستوجه إلى معالجة أضرار الحرب في أوكرانيا.

وتابع جو بايدن: أرسلت إلى الكونجرس الأمريكي مقترحا لتعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون على مصادرة ممتلكات الأثرياء الروس.