اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 04:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بإجمالى 15425 مقبرة.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجنة الجبانات وبحث سُبُل التطوير

الخميس، 28 أبريل 2022 03:57 م
بإجمالى 15425 مقبرة.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجنة الجبانات وبحث سُبُل التطوير اجتماع أعضاء لجنة الجانات
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، مع أعضاء لجنة الجبانات بمحافظة بورسعيد، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال اللجنة فيما يتعلق بحصر الجبانات على مستوى بورسعيد وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة خاصة بالجبانات 

واستمع محافظ بورسعيد من رئيس لجنة الجبانات لشرحا تفصيليا حول جهود اللجنة فى أعمال حصر الجبانات، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية.

وأشار رئيس لجنة الجبانات إلى أن مقابر المسلمين بمدينة بورسعيد جاءت بعد انتهاء الحصر بإجمالى 9500 مقبرة قديمة و2400 مقبرة حديثة، ومقابر المسيحيين 700 مقبرة قديمة و700 مقبرة حديثة، وفى مدينة بورفؤاد جاءت أعدادها 1625 مقبرة للمسلمين، و500 مقبرة للمسيحيين.

كما اطلع محافظ بورسعيد على تطورات العمل فيما يتعلق بتغيير أسماء الشوارع بالجبانات، مستمعا أيضا لمقترحات اللجنة حول مزيد من التطوير داخل الجبانات ببورسعيد. 

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك خطة لتطوير جبانات بورسعيد لتصبح من أفضل الجبانات على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيا مع الطفرة التى تشهدها مختلف القطاعات فى بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تسعى لعمل إدارة كفء وهيكل أساسى للجبانات والعمل وفق لائحة وأسلوب إدارى فضلا عن بحث إمكانية التعاقد مع شركات أمن وصيانة ونظافة للجبانات. 

وفى هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد السكرتير العام باستمرار عمل لجنة الجبانات، والدقة فى أعمال الحصر وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة عن جميع الجبانات ببورسعيد و كل ما يتعلق بهذا الشأن، فضلا عن وضع مقترح لهيكل تنظيمى لإدارة الجبانات من مختلف التخصصات تكون مسئولة عن إدارة شئون الجبانات كافة، ويتم الاستعانة بالشباب من الأحياء فى الهيكل التنظيمى الجديد، وتزويدهم بأحدث الوسائل الإلكترونية التى تتيح الدقة فى إنجاز المهام، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن الجبانات، وذلك تماشيا مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تشهدها بورسعيد فى جميع المجالات.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الجبانات

المقابر

محافظ بورسعيد

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد يفتتح ميدان 23 ديسمبر بحى المناخ

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:20 م

محافظ بورسعيد: الجميع يدعى بالمساجد والكنائس أن يحفظ الله مصر.. فيديو

الأحد، 24 أبريل 2022 12:31 م

محافظ بورسعيد يترأس وفدًا لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 12:13 م

محافظ بورسعيد يقدم التهانى للأقباط فى عدد من الكنائس بمناسبة عيد القيامة

السبت، 23 أبريل 2022 11:50 م

محافظ بورسعيد: توريد 80 طن قمح للشون والصوامع الحكومية منذ بداية موسم الحصاد

السبت، 23 أبريل 2022 04:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة