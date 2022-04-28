بإجمالى 15425 مقبرة.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجنة الجبانات وبحث سُبُل التطوير

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، مع أعضاء لجنة الجبانات بمحافظة بورسعيد، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال اللجنة فيما يتعلق بحصر الجبانات على مستوى بورسعيد وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة خاصة بالجبانات

واستمع محافظ بورسعيد من رئيس لجنة الجبانات لشرحا تفصيليا حول جهود اللجنة فى أعمال حصر الجبانات، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية.

وأشار رئيس لجنة الجبانات إلى أن مقابر المسلمين بمدينة بورسعيد جاءت بعد انتهاء الحصر بإجمالى 9500 مقبرة قديمة و2400 مقبرة حديثة، ومقابر المسيحيين 700 مقبرة قديمة و700 مقبرة حديثة، وفى مدينة بورفؤاد جاءت أعدادها 1625 مقبرة للمسلمين، و500 مقبرة للمسيحيين.

كما اطلع محافظ بورسعيد على تطورات العمل فيما يتعلق بتغيير أسماء الشوارع بالجبانات، مستمعا أيضا لمقترحات اللجنة حول مزيد من التطوير داخل الجبانات ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك خطة لتطوير جبانات بورسعيد لتصبح من أفضل الجبانات على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيا مع الطفرة التى تشهدها مختلف القطاعات فى بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تسعى لعمل إدارة كفء وهيكل أساسى للجبانات والعمل وفق لائحة وأسلوب إدارى فضلا عن بحث إمكانية التعاقد مع شركات أمن وصيانة ونظافة للجبانات.

وفى هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد السكرتير العام باستمرار عمل لجنة الجبانات، والدقة فى أعمال الحصر وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة عن جميع الجبانات ببورسعيد و كل ما يتعلق بهذا الشأن، فضلا عن وضع مقترح لهيكل تنظيمى لإدارة الجبانات من مختلف التخصصات تكون مسئولة عن إدارة شئون الجبانات كافة، ويتم الاستعانة بالشباب من الأحياء فى الهيكل التنظيمى الجديد، وتزويدهم بأحدث الوسائل الإلكترونية التى تتيح الدقة فى إنجاز المهام، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن الجبانات، وذلك تماشيا مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تشهدها بورسعيد فى جميع المجالات.