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اليوم... آخر موعد لحجز وحدات موظفى العاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 28 أبريل 2022 09:00 ص
اليوم... آخر موعد لحجز وحدات موظفى العاصمة الإدارية الجديدة مى عبد الحميد - رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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حدد صندوق الإسكان الاجتماعى، اليوم الخميس، آخر موعد لحجز وسداد مقدمات وحدات مشروع سكن مصر المخصصة لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، المقرر نقلهم ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء رقم (135) بتاريخ 15/3/2021 للبدء في طرح الوحدات السكنية للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين إلى العاصملة الإدارية، حيث قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في وقت سابق بفتح باب الحجز للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة لعدد 9024 موظفا كمرحلة أولى، وذلك بداية من يوم 16/3/2022، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nrh.shmff.gov .eg للقيام بتسجيل ورفع المستندات الخاصة بحجز الوحدات.

 

وأوضحت مى عبد الحميد، أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً حتى 3 عصراً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروع سكن مصر

العاصمه الاداريه

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