اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان توافق على استخدام طائرات قوات الدفاع الذاتى لإرسال مساعدات للاجئين الأوكرانيين

الخميس، 28 أبريل 2022 09:03 ص
اليابان توافق على استخدام طائرات قوات الدفاع الذاتى لإرسال مساعدات للاجئين الأوكرانيين لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وافقت الحكومة اليابانية رسميا على خطة لاستخدام طائرات قوات الدفاع الذاتي ،من أجل إرسال مواد الإغاثة للاجئين الفارين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أنه بموجب الخطة، سيتم إرسال مواد الإغاثة إلى بولندا ورومانيا مرة واحدة في الأسبوع تقريبا بدءا من أوائل شهر مايو المقبل حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف التلفزيون أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد أفاد بأن أكثر من خمسة ملايين شخص من أوكرانيا فروا إلى الدول المجاورة مع استمرار روسيا في عمليتها العسكرية، مشيرا إلى أن هناك تقارير تفيد بأن اللاجئين يكافحون من أجل الحصول على الإمدادات اليومية.

وأشار التلفزيون أن اليابان أقرت اليوم الخطة استجابة لطلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتقديم المساعدات.

 


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