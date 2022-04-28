اليابان تحتج لدى روسيا بسبب قرار طرد ثمانية دبلوماسيين يابانيين

أ.ش.أ

قدمت اليابان اليوم الخميس، احتجاجا إلى روسيا على خلفية قرار الأخيرة الخاص بطرد ثمانية دبلوماسيين يابانيين، معتبرة أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات الثنائية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو: "لا يمكننا على الإطلاق قبول إصدار روسيا مثل هذا الإخطار"، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بعد يوم من إعلان موسكو طرد الدبلوماسيين اليابانيين، الذي يُنظر إليه على أنه رد انتقامي على طرد طوكيو السابق لدبلوماسيين روس.

وامتنع ماتسونو عن تسمية الدبلوماسيين اليابانيين الثمانية لكنه قال إنهم لا يشملون السفير الياباني لدى روسيا تويوهيسا كوزوكي، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية الدبلوماسيين اليابانيين الثمانية بمغادرة موسكو بحلول 10 مايو المقبل، قائلة إن حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد نشرت أكاذيبا حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واعتمدت إجراءات سياسية عدائية علنية أضرت بعلاقة التعاون بين البلدين التي أقيمت على مدار سنوات.

وقد طردت اليابان في وقت سابق ثمانية روس، بينهم دبلوماسيون في السفارة الروسية بطوكيو، وسط إدانة دولية لمقتل عشرات المدنيين في أوكرانيا. ولم يكن من بين هؤلاء الثمانية السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل جالوزين