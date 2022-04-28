النمسا تستضيف 52 بعثة ومكتبا جديدا للمنظمات الدولية

فيينا (أ ش أ)

أعلنت النمسا اليوم أنها سوف تستضيف 52 بعثة ومكتبا جديدا لعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية قريبا.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية بيتر لونسكى تيفنثال - فى تصريحات له اليوم الخميس، عقب لقاء مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة فى فيينا - إنه في أبريل الماضي افتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي فرعًا جديدًا في فيينان كما من المقرر في مايو المقبل افتتاح مكتب لمجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة للتحقيق فى الأوضاع في أوكرانيا وبيلاروسيا.

وأوضح الأمين العام أن النمسا سوف تواصل جهودها للترويج للبلاد في استضافة مقرات المنظمات الدولية، مشيرا إلى وجود أكثر من 134 ممثلاً وبعثة مراقبة ومكاتب اتصال تابعة للمنظمات الدولية تعمل حاليا من فيينا.

وأشار الأمين العام إلى وجود 54 وفداً يعمل تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومقرها فيينا، لافتا إلى أن وجود المنظمات الدولية في النمسا يوفر حوالي 19 ألف وظيفة بأثر إجمالي للقيمة المضافة يبلغ حوالي 1.35 مليار يورو.

يشار إلى أن فيينا تستضيف واحدا من أقدم وأهم مقرات الأمم المتحدة والذي تأسس عام 1979.