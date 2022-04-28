الموندو: أوروبا تعانى ارتفاع أسعار الغاز بعد قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن أوروبا بدأت فى مواجهة عقبات قطع امدادات الغاز الروسى عن بولندا وبلغاريا ، وارتفعت أسعار الغاز بنسبة كبيرة، وكنتيجة فورية ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة بالفعل. قفز سعر الجملة بحوالي 20٪ إلى 117 يورو لكل ميجاواط ساعة في بداية اليوم.

كما أن المفوضية الأوروبية تفسر خطوة قطع الامدادات على انها ابتزاز من قبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم ، تعليق شحنات الغاز إلى بولندا وبلغاريا ، بعد أن لم تتلق مدفوعات بالروبل من الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي، وقالت جازبروم في بيان إنها أخطرت شركة بولجاراز البلغارية وشركة PGNiG البولندية "بتعليق إمدادات الغاز اعتبارًا من 27 أبريل حتى الدفع" بالروبل.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس إن بلاده لن تقبل الدفع مقابل شحناتها بالعملة الوطنية إلا رداً على العقوبات المفروضة لمعاقبة هجوم الكرملين على أوكرانيا.

وحذر العملاق الروسي من أن "بلغاريا وبولندا دولتا عبور. في حالة السحب غير المصرح به للغاز الروسي من بين الكميات العابرة لدول ثالثة ، سيتم تخفيض شحنات الترانزيت بنفس الكميات".

وقالت بولندا وبلغاريا ، وهما دولتان تعتمدان بشكل كبير على الغاز الروسي ، مساء الثلاثاء إن شركة جازبروم أبلغتهما بالتعليق، ويقول عضوا الناتو والاتحاد الأوروبي إنهما على استعداد للحصول على هذا الغاز من مصادر أخرى.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط طوارئ لخفض محتمل للغاز من روسيا ، بعد تعليق الإمداد إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما بالروبل.

وقالت فون دير لاين في بيان "إعلان جازبروم أنها ستعلق من جانب واحد تسليم الغاز للعملاء في أوروبا هو محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز كأداة ابتزاز."

وأضافت أن مناورة موسكو "تظهر مرة أخرى عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز" وتؤكد أن الشركاء الأوروبيين "مستعدون لهذا السيناريو ، غير مبرر وغير مقبول".

تقول فون دير لاين: "لقد عملنا على ضمان عمليات التسليم البديلة وأفضل مستويات التخزين الممكنة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقد وضعت الدول الأعضاء خططًا للطوارئ لمثل هذا السيناريو ونعمل معهم بالتنسيق والتضامن".