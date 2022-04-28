الملكة رانيا عبر تويتر: اللّهم ارزقنا فضل ليلة القدر ونورها وبركتها

ريهام عبد الله

احتفلت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن بليلة القدر، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، :"اللّهم ارزقنا فضل ليلة القدر ونورها وبركتها، وأنعم علينا بطمأنينة النفوس يا أرحم الراحمين".



الملكة رانيا

ومن جهة أخرى أدت الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مناسك العمرة، يرافقها عدد من الأميرات وسيدات أردنيات ضمن بعثة "أم الحسين".