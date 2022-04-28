الملكة رانيا عبر تويتر: اللّهم ارزقنا فضل ليلة القدر ونورها وبركتها

احتفلت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن بليلة القدر، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، :"اللّهم ارزقنا فضل ليلة القدر ونورها وبركتها، وأنعم علينا بطمأنينة النفوس يا أرحم الراحمين".
الملكة رانيا
ومن جهة أخرى أدت الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مناسك العمرة، يرافقها عدد من الأميرات وسيدات أردنيات ضمن بعثة "أم الحسين".
وشاركت الملكة عبر حسابها على "إنستجرام"، صورا من إفطار رمضاني أقيم في مكة المكرمة برفقة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وسمو الأميرة عائشة بنت الحسين، وسمو الأميرة زينا الفيصل.
ويضم الفوج الذي شملته المبادرة الخاصة للملكة رانيا إرسال 550 سيدة وشاب من المبادرين إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
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