المفتي: إشارة الله لسيدنا أبي بكر في القرآن دلالة واضحة على مكانته العظيمة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن سيدنا أبا بكر الصديق كان من أوائل الرجال الذين أسلموا وكذلك أولاده من أوائل مَن أسلموا، فكان رضي الله عنه رجلًا ذا بال، فصيحًا بليغًا من سادة قريش.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة"، أن تكريم الله تعالى له بذكر موقفه الخالد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة في القرآن الكريم، فيه دلالة واضحة على هذه المكانة العظيمة.

ولفت المفتي النظر إلى أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان صدِّيقًا حقيقيًّا ومقرَّبًا للرسول الكريم، وظهر معدنه الأصيل مع النبي الكريم قبل البعثة وأثناء الهجرة وبعدها، فقد ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن تصديقه المطلق للنبي الكريم في خبر السماء.