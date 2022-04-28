الكويت: 2800 رحلة خلال عطلة عيد الفطر المبارك

إيمان حنا

أنهى مطار الكويت الدولي جميع الاستعدادات لاستقبال المغادرين والقادمين خلال عطلة عيد الفطر المبارك والمقرر لها 9 أيام بداية من اليوم وحتى 7 مايو المقبل. وفق "الأنباء الكويتية".

ومن جانبه قال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت منصور الهاشمى، أن «الطيران المدني» انتهت من الخطة الموضوعة لاستقبال موسم السفر خلال عطلة عيد الفطر السعيد وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بمطار الكويت الدولي، ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وكذلك شركات الطيران ومقدمو الخدمات الأرضية.

وأشار الهاشمي إلى أن عطلة عيد الفطر تبدأ اليوم وحتى 7 مايو، موضحا أنه سيتم تشغيل 2800 رحلة موزعة على 1400 رحلة مغادرة و1400 رحلة قادمة، لافتا الى انه سيتم تشغيل عدد 76 رحلة إضافية خلال عطلة العيد بمجموع 14.750 مسافرا خلال فترة التسعة أيام المقبلة.