الكويت تدين التفجير الإرهابى فى مدينة كراتشى الباكستانية

أ.ش.أ

‏أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الذي استهدف معهد صيني بجامعة "كراتشي" في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة؛ ‏ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الخميس، موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب مجددة الدعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.

وأعربت "الخارجية الكويتية" عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومتي وشعبي باكستان والصين ولذوي الضحايا..وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الشرطة الباكستانية، أعلنت أن انتحاريا فجر نفسه، قرب معهد صيني في الجامعة الباكستانية في مدينة كراتشي، أول أمس الثلاثاء؛ ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى، بينهم 3 صينيين.