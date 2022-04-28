اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا ودول أوروبية أخرى يهدد أمن القارة

الخميس، 28 أبريل 2022 01:04 م
الكرملين: ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا ودول أوروبية أخرى يهدد أمن القارة بيسكوف
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت الرئاسة الروسية من أن استمرار صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث تواصل موسكو عمليتها العسكرية، يشكل خطرا على أمن أوروبا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، في معرض تعليقه على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، التي تحدثت عن ضرورة تصدير أسلحة ثقيلة ليس إلى أوكرانيا فحسب بل وإلى جورجيا ومولدوفا.

وقال بيسكوف: "النزعة المتمثلة بضخ أسلحة، منها أسلحة ثقيلة، إلى أوكرانيا ودول أخرى، تشكل بحد ذاتها الخطوات التي تهدد أمن القارة وتتسبب في انعدام الاستقرار".

ودعا بيسكوف الصحفيين إلى توجيه أسئلتهم بخصوص تقييم موسكو لتصريحات تراس إلى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ودعت تراس مؤخرا في تصريحاتها المذكورة إلى مواصلة صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وضمان أن تكون لدى مولدوفا وجورجيا "المتانة والقدرة المطلوبتان للحفاظ على سيادتهما وحريتهما".

 


الكرملين

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة