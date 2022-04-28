"القومى للمرأة" يواصل فعاليات الأمسيات الرمضانية داخل قرى "حياة كريمة" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

يستكمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى جهوده داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبمتابعة من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، حيث يتم مواصلة فعاليات الأمسيات الرمضانية التى ينظمها فرع المجلس بأسوان بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفى بيان صحفى، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن هناك توجيهات مستمرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الحيوى والهادف حيث تم تنظيم الأمسيات الرمضانية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستهدفت 650 سيدة ورجل وطفل.

وأشارت إلى أن الفاعليات شملت هذه الأمسيات تقديم عروض فنية ثقافية تناولت توضيح الرسائل الأساسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة، والتى تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان العرائس المتحركة والأراجوز لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، بجانب عروض الإنشاد الدينى والأغانى الوطنية.

وتابعت الدكتورة هدى مصطفى، بأنه على هامش الأمسيات الرمضانية تم تنظيم ورش فنية للرسم والتلوين على وجه الأطفال، ويتم تنفيذ كافة هذه الفعاليات ضمن جهود المجلس القومى للمرأة لاستكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة فيما بعد صلاة العشاء والتراويح.