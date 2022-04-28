القومى للمرأة يختتم فعاليات أمسية رمضانية بالأقصر ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، ختام فعاليات الأمسيات الرمضانية بقرى حياة كريمة، حيث اختتم المجلس القومى للمرأة فرع الأقصر فعاليات الأمسيات بعنوان "جلسات الدوار"، وذلك بعقد وتنفيذ الأمسية الخامسة بقرية الرزيقات بحرى بمركز أرمنت جنوب الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرآة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر.

وقد شارك بالحضور فى ختام الأمسيات، كل من المهندسة أماني مدني وماجي سلوانس المقررات المناوبين للفرع، ومني عبده وسهير سمير وسعاد عبد الباسط عضوات الفرع، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، حيث تم تنظيم الأمسية الرمضانية الخامسة بقرية الرزيقات بحري بمدينة أرمنت، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة).

واستهدفت الأمسية الرمضانية 500 فرد بينهم "360 سيدة - 60 رجل - 80 طفل"، والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمحافظة، وشملت الأمسية عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، كما شملت الأمسية الرمضانية إنشاد ديني وأغاني وطنية، وتم تكريم 80 طفل بقرية الرزيقات بحرى من حفظة القرآن الكريم.

وعلى هامش الأمسيات تم تنظيم ورش رسم وتلوين ورسم على الوجوه للأطفال، حيث أن هذا البرنامج يأتى في اطار حرص المجلس القومي للمرأة على إستكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، وإستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة خلال فترة ما بعد صلاة التراويح.



فرع القومى للمرأة يختتم فعاليات بأمسية رمضانية بقرية الرزيقات بحرى



فرع القومى للمرأة يختتم فعاليات بأمسية رمضانية بقرية الرزيقات بحرى



فرع القومى للمرأة يختتم فعاليات بأمسية رمضانية بقرية الرزيقات بحرى



فرع القومى للمرأة يختتم فعاليات بأمسية رمضانية بقرية الرزيقات بحرى



فرع القومى للمرأة يختتم فعاليات بأمسية رمضانية بقرية الرزيقات بحرى



فرع القومى للمرأة يختتم فعاليات بأمسية رمضانية بقرية الرزيقات بحرى