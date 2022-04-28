القوات العراقية تعلن تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم داعش في صحراء الرطبة

كتب: أحمد جمعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الخميس، عن تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابى في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان صحفي لها، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة واستمرارا لعملياتها في المرحلة الثانية ضمن عملية الإرادة الصلبة، تمكنت القطعات الامنية المشاركة في هذه المرحلة وخلال اليوم الخامس منها من تنفيذ 3 انزالات جوي في صحراء الرطبة جنوب الطريق السريع من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وتدمير 3 أوكار".

وأضافت أن "قيادة عمليات ديالى عثرت فيها قوات الرد السريع على عبوة ناسفة تم التعامل معها اصولياً"، مشيرة الى " تمكن قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على مخبأ يحتوى على مواد لوجستية و 13 قنبرة هاون 60 ملم".