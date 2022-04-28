اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 05:11 م
أكرم القصاص
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القوات الأمريكية في سول تكشف عن تدريبات عسكرية تحت الأرض

الخميس، 28 أبريل 2022 04:38 م
القوات الأمريكية في سول تكشف عن تدريبات عسكرية تحت الأرض أمريكا وكوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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 كشفت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عن تدريباتها الأخيرة التي أجريت في منشأة تحت الأرض، في استعراض لجهودها المكثفة لضمان الاستعداد الدفاعي بعد عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة في كوريا الشمالية.
وقالت فرقة المشاة الثانية في القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية أجرى الجنود بفرقة "المستعدون أولا" تدريبات في منشأة تحت الأرض.
وكشفت فرقة الأمريكية عن سلسلة من الصور تظهر جنودا يرتدون أقنعة واقية من الغاز وسترات واقية، خلال برنامج تدريبي متخصص، فيما لم تحدد موعد وموقع التدريب.
ويشير مصطلح "المستعدون أولا" إلى الجنود المنتمين إلى فريق اللواء القتالي الأول بالفرقة المدرعة الأولى.


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