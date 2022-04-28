القبض على أم إيطالية بتهمة حبس ابنتها ثلاث سنوات.. صحيفة تكشف التفاصيل

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الكوتدينانو" الإيطالية إنه تم اعتقال أم إيطالية بتهمة عزل إحدى بناتها لمدة ثلاث سنوات، حيث قامت بتقييد يديها وقدميها.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإيطالية فى بلدية إيلو ساباتو تلقت شكوى من الأخت الصغرى، بقيام الأم البالغة من العمر 47 عاما والتى تعيش مع زوجها وأطفالها الثمانية فى منزل عند بوابات أفيلينو الإيطالية، بحبس ابنتها البالغة 21 عاما لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة، أن الأم حبست ابنتها فى الغرفة بإحكام وكانت مقيدة بسلاسل فى سريرها، وبررت الأم قيامها بذلك بعض قيام ابنتها بالهروب من المنزل والعثور عليها بعد ذلك فى الغابة.

وكانت الفتاة المحبوسة، تعانى من بعض المشاكل الصحية غير المبررة، مسؤولة بالفعل عن الخدمات الاجتماعية منذ بضع سنوات.

وقد سمح ذلك بالقبض على الأم المتهمة بارتكاب جرائم مثل الإساءة والإصابة الشخصية والاختطاف، بينما تم التنديد بالأب وفرض أمر تقييدي على أطفاله الثمانية أثناء سير التحقيقات، وتم نقل الابناء إلى مركز للقُصر ، أما البالغين منهم فظلوا فى المنزل.