العراق يعلن إجراءات احترازية لمنع تسلل داعش عبر الحدود السورية‎‎

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أعلنت القوات الأمنية في العراق اتخاذ اجراءات احترازية لمنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود (العراقية - السورية) ، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد ما تبقى من فلول داعش.



وقال قادة أمنيون - وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن خطر بقايا تنظيم داعش في بعض مناطق البلاد خاصة الصحراوية منها لا يزال يشكل تهديدا لأرواح المواطنين وأمن البلاد ، لذلك تم اتخاذ إجراءات احترازية أبرزها حفر خندق ونصب كاميرات على طول الحدود العراقية السورية، لاسيما وأن أغلب الجماعات الإرهابية تأتي إلى العراق عن طريق تلك الحدود".



وأكد القادة أن القوات الأمنية مازالت تحقق نتائج إيجابية من خلال عملياتها العسكرية حيث قامت قوة أمنية بالتصدي لهجوم داعشي بقضاء الحويجة الواقع جنوبي محافظة كركوك، وذلك بعد ساعات قليلة من تصدي قوة أمنية أخرى لتعرض شنه عناصر من التنظيم في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ، فيما تمكنت القوات الأمنية من إفشال مخطط إرهابي كان يستهدف المواطنين في شهر رمضان.



وأشار القادة الأمنيين إلى أن الحاجة باتت ملحة إلى ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري من جهة وتعزيز الخطط الأمنية من جهة أخرى لمنع التعرضات الإرهابية وتحصين البلاد من أي تسلل إرهابي عن طريق دول الجوار.