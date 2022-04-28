الصناعة والسياحة والغذاء في إسبانيا الأكثر تضررا من الحرب بأوكرانيا

فاطمة شوقى

يستمر تأثير الآثار السلبية للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو على بعض القطاعات فى إسبانيا حيث ستكون الزيادة في تكلفة النقل سلبية بشكل خاص في الصناعة والسياحة ، وستكون سلبية أيضًا لقطاعي الأغذية الزراعية والبناء ، والتي يمكن أن تؤثر على نسبة الناتج المحلى الإجمالى الإسبانى فى عام 2022.

وأكد تقرير نشرته مؤسسة BBVA فى إسبانيا إلى أنه فى عام 2023 ، يستكشف عواقب الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الإسباني ، والذي يشير إلى أن شمال البلاد ، مع أستورياس ، نافارا ، كانتابريا وبهذا الترتيب ، ستكون جاليسيا وإقليم الباسك المناطق الأكثر ضعفًا نظرًا لارتفاع كثافة استخدام الطاقة في ناتجها المحلي الإجمالي، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضررا هي الطاقة والغذاء. خلال الفترة من 2014 إلى 2021 ، جاء خُمس الفحم الذي استوردته إسبانيا من روسيا ، وكذلك 8٪ من النفط ومشتقاته. وكشف التقرير أنه في نفس الفترة ، جاء 20٪ من الحبوب و 10٪ من الدهون والزيوت من أوكرانيا.

واشار التقرير إلى زيادة أسعار هذه المواد الخام ، مع الأفق الذي رسمه الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الطاقة الروسية بمقدار الثلثين ، وندرة مواد أخرى مثل البلاديوم أو البوتاس أو غاز النيون ، حيث تتمتع روسيا وأوكرانيا بحصة سوقية عالية ، ستكون أهم الضربات للاقتصاد الإسباني.

في عام 2019 ، كان أكبر مصدرين للطاقة المستخدمة في الصناعة الإسبانية هما الغاز الطبيعي (41٪) والكهرباء (32٪) ، وفقًا للتقرير.



وتعد الصناعات الكيميائية وغير المعدنية وصناعات الأغذية والمشروبات والتبغ من أكثر الصناعات تعرضًا للغاز الطبيعي. بالنسبة للكهرباء، فهي من صناعة الصلب ، إلى جانب الكيمياء والغذاء.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة 2014-2021 ، كانت الواردات الاسمية للسلع من روسيا تمثل بالكاد 1.3٪ من الإجمالي ؛ من أوكرانيا 0.4٪. في حالة الصادرات من السلع ، يتم تخفيض الأرقام بمقدار النصف. ومع ذلك ، فإن قطاع السياحة نفسه قد يعاني. على الرغم من أن إنفاق الزوار الروس لم يصل إلى 2.1٪ من الإجمالي بين عامي 2016 و 2019 ، فإن الخسائر أكبر في مناطق معينة لأن السائحين الروس هم الأكثر إنفاقًا: بمتوسط ​​1516 يورو ، وهي واحدة من أعلى الأرقام داخل الدولة.

كما ستعاني مبيعات المنسوجات وبعض السلع الاستهلاكية المعمرة من ضربات انفجار الصراع. تبرز كتالونيا وبلاد الباسك وجماعة بلنسية وجاليسيا ومورسيا والأندلس ومدريد في تجارة البضائع مع روسيا وأوكرانيا، حيث أنه بين عامي 2014 و 2021 ، تم بيع 12.1٪ من جميع البذور والبذور الزيتية المصدرة ، و 2.6٪ من جميع السلع الاستهلاكية المعمرة الأخرى، و2.1٪ من المنسوجات إلى روسيا.

وصدرت أوكرانيا 6.6٪ من إجمالي البذور الزيتية والفواكه و 3.1٪ من إجمالي الفحم ، على الرغم من أن وزن هذه المنتجات ضئيل في إجمالي مبيعات الغذاء والطاقة (0.4٪ و 1٪ على التوالي).

كما أنه لن يكون هناك الكثير من عدم الاستقرار في قطاع العقارات، فيمثل شراء الروس والأوكرانيين للمنازل في إسبانيا أقل من 5٪ من تلك التي قام بها جميع الأجانب في السنوات السبع الماضية.