اليوم السابع
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الشرطة الإسرائيلية تعتدى على المُصلين فى المسجد الأقصى

الخميس، 28 أبريل 2022 10:26 ص
الشرطة الإسرائيلية تعتدى على المُصلين فى المسجد الأقصى الشرطة الإسرائيلية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى المبارك. 

واعتلت عناصر من شرطة الاحتلال الأسطح المُلاصقة للمسجد وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاه المصلين والمعتكفين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. 

وكان نحو ربع مليون مصل ، جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، قد أحيوا ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك الليلة الماضية. 

وليست هذه المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على المصلين في باحات الأقصى وبالمصلى القبلي وقبة الصخرة، إذ أنه خلال شهر رمضان، شهدت باحات الأقصى العديد من المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تهديدات منظمات "الهيكل" المزعوم باقتحام الأقصى في عيد "الفصح العبري"، وإدخال "القرابين" وذبحها في ساحات الحرم القدسي الشريف.

 


الشرطة الإسرائيلية

المسجد الاقصى

قبة الصخرة

فلسطين

القدس

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