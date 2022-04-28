اليوم السابع
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السيطرة على حريق محل تجارى فى العياط

الخميس، 28 أبريل 2022 02:02 م
السيطرة على حريق محل تجارى فى العياط إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، من السيطرة علي حريق نشب داخل محل تجاري بشارع عمر بن الخطاب بدائرة مركز شرطة العياط دون وقوع إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغاً بنشوب حريق داخل محل تجاري بشارع عمر بن الخطاب بدائرة مركز شرطة العياط ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية

اخبار الحوادث

العياط

امن الجيزة

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