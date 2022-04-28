السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ ووكيل التعليم يكرمان حفظة القرآن الكريم

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرمت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفظة القرآن الكريم من الطالب والطلاب، وتم منحهم شهادات تقدير .

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، احتفالا بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم وعدد من الموهوبين بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية والوكلاء وقيادات مديرية التربية والتعليم، والعاملين بالتربية والتعليم وأولياء أمور الطلاب.

وقالت المهندس عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، يشرفها أن تتواجد بين حفظة القرآن الكريم بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي يحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم والموهوبين في كافة الأنشطة والمجالات المتعددة، و لحفظة القرآن الكريم مكانة خاصة، موجهة الشكر لأولياء أمور حفظة القرآن الكريم، وتشجيعهم على حفظ كتاب الله والتمسك به.



تكريم النابلغين



تكريم حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ



تكريم حفظة القرلآآن الكريم