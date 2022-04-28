الرئيس الكورى المنتخب يعقد أول لقاء قمة مع بايدن فى سول يوم 21 مايو المقبل

وقالت بيه هيون-جين المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب - في بيان اليوم - إن يون رحب بزيارة بايدن، ويخطط لإجراء مناقشات متعمقة مع الرئيس الأمريكي حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتعاون في سياسة كوريا الشمالية وأيضا الأمن الاقتصادي والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.

وأضافت "أنه من خلال ذلك، نتوقع حدوث نقطة تحول تاريخية لمواصلة تطوير التحالف الاستراتيجي الشامل بين البلدين"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشارت إلى أنه بهذا سيعقد يون أول قمة ثنائية بين سول وواشنطن بعد مرور 11 يوما فقط من توليه منصبه المقرر في يوم 10 مايو، وستكون القمة المرتقبة هي الأسرع على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عقب تنصيب رئيس كوري جنوبي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الليلة الماضية عن خطة بايدن لزيارة كوريا الجنوبية واليابان خلال الفترة من 20 وحتى 24 من الشهر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن هذه الرحلة المرتقبة تهدف لمواصلة تعميق العلاقات مع كوريا الجنوبية واليابان، وأنها ستدعم تعزيز التزام إدارة بايدن الراسخ بالحرية والانفتاح على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتحالفات المعاهدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان.

ومن المتوقع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية، ثم يتوجه إلى اليابان لحضور قمة التحالف الرباعي للحوار الأمني "كواد".