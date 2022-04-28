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الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالموافقة على منحة سويدية لتحسين شبكة الكهرباء

الخميس، 28 أبريل 2022 09:07 ص
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالموافقة على منحة سويدية لتحسين شبكة الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب- محمد عطيه

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 11 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار كفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30 أغسطس 2021 و15 سبتمبر 2021.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

منحة سويدية

شبكة الكهرباء

الرئيس السيسى

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