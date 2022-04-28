اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 06:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السورى يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديد

الخميس، 28 أبريل 2022 04:44 م
الرئيس السورى يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديد الرئيس السورى بشار الأسد
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الرئيس السورى بشار الأسد أصدر، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين اللواء على محمود عباس وزيرا للدفاع، خلفا للعماد على عبد الله أيوب.


سوريا

بشار الأسد

الرئيس السورى

وزير دفاع سورى جديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة