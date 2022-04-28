الرئيس السورى يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديد

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الرئيس السورى بشار الأسد أصدر، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين اللواء على محمود عباس وزيرا للدفاع، خلفا للعماد على عبد الله أيوب.
الرئيس السورى يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديدالخميس، 28 أبريل 2022 04:44 م
الرئيس السورى بشار الأسد
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