الرئيس الجزائرى يبعث رسالة خطية إلى ولى عهد المملكة العربية السعودية

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، فى بيان، أن هذا الأمر سيعد بمثابة إخلالا بالالتزامات التعاقدية، وقد يفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط بين "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط بعملائها الإسبان.

وبحسب البيان، كان وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب قد تلقى، اليوم، بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسى عبر أنبوب الغاز المغاربى-الأوروبى، والشروع فى هذه العملية اليوم أو غدا الخميس.