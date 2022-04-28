الدفاع الروسية تعلن قصف 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة

وكالات الأنباء

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الطيران العملياتى والتكتيكى للجيش الروسى، قصف 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك في البيان الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، حيث صرح اللواء إيغور كوناشينكوف بأن من بين المواقع التي تم قصفها: 6 مراكز للقيادة، ومعقلان للسرايا، ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود في قرى "برياوبراجينكا" و"أوريخوف"، وكذلك 55 موقعا لتركز القوى البشرية العاملة والمعدات العسكرية للعدو.

وخلال الليل، نجحت الصواريخ الجوية عالية الدقة التابعة لسلاح القوات الفضائية الجوية الروسية في قصف 4 منشآت عسكرية من بينها منطقتي تمركز للقوى البشرية والمعدات العسكرية، وكذلك مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق قريتي "بارفينكوفو" و"إيفانكوفكا".

ونتيجة للقصف تم القضاء على أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وما يصل إلى 40 مركبة ومصفحة.

كذلك أكملت القوات الصاروخية والمدفعية زهاء 408 مهمة قتالية خلال الليل، وأصابت 18 مركز قيادة، و383 موقع تركز للقوى البشرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق مستوطنة نيكولايفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

كذلك فقد تم تدمير 5 مسيرات أوكرانية في مناطق قرى "فيسيلوغوروفكا" و"زاتشينويه" و"نوفوميخايلوفكا" و"ليوبيموفكا" و"خاركوف، وصدت أنظمة الدفاع الجوي صباح اليوم هجوما بصاروخ باليستي "توتشكا – أو" الأوكراني على مناطق سكنية بمدينة "إيزيوم" بمنطقة خاركوف.