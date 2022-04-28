الداخلية تضبط 24 طن سلع احتكرها تجار بالقاهرة والمحافظات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (335) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (232) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية عن ضبط (24) طن سلع غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة (15) طن.

وتمكنت الجهود فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة من ضبط أكثر من (180) طن سلع غذائية وغير غذائية، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (485) قضية من بينها (99) قضية "خبز ناقص الوزن و (74) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".